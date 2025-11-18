Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 13:28

Песков: Lada Kalina Путина перевыполнила свою миссию, став талисманом дорожников

Обложка © ТАСС / Холмов Андрей

Обложка © ТАСС / Холмов Андрей

Lada Kalina, на которой лидер РФ Владимир Путин ездил по Дальнему Востоку в 2010 году, стала талисманом дорожников и перевыполнила свою миссию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, президент об этом не знает, но если эта машина является талисманом для качественных дорог, значит, она не только выполнила свою миссию, но и перевыполнила её», — сказал он.

Путин часто садится за руль во время поездок по стране. Путешествие на жёлтой Lada Kalina по трассе «Амур» в 2010 году, когда он был премьер-министром, остаётся одним из самых известных таких случаев.

«АвтоВАЗ» продал более 1000 машин Lada Aura с начала года
«АвтоВАЗ» продал более 1000 машин Lada Aura с начала года

Ранее Life.ru сообщал, что на российском рынке может появиться новая Lada Salut. Компания готовится к официальной регистрации собственного товарного знака, занимаясь сбором всех требуемых бумаг. В планах бренда — производство не просто автомобилей, а целой экосистемы, включающей в себя запасные части и разнообразные аксессуары.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar