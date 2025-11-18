Песков: Lada Kalina Путина перевыполнила свою миссию, став талисманом дорожников

Lada Kalina, на которой лидер РФ Владимир Путин ездил по Дальнему Востоку в 2010 году, стала талисманом дорожников и перевыполнила свою миссию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, президент об этом не знает, но если эта машина является талисманом для качественных дорог, значит, она не только выполнила свою миссию, но и перевыполнила её», — сказал он.

Путин часто садится за руль во время поездок по стране. Путешествие на жёлтой Lada Kalina по трассе «Амур» в 2010 году, когда он был премьер-министром, остаётся одним из самых известных таких случаев.

