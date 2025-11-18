Два уникальных алмаза весом 55 и 135 карат добыли в Поморье

В Архангельской области на месторождении имени В. Гриба в были найдены два ювелирных алмаза исключительного качества. Один весит 55,96 карата, другой – 135,75 карата. Оба камня отличаются чистотой и прозрачностью, сообщил губернатор региона Александра Цыбульского.

«На месторождении имени В. Гриба добыты два алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата — находки, которые по праву можно назвать редкой удачей алмазодобытчиков!» — написал Цыбульский.

Губернатор уточнил, что добытые в Поморье алмазы стали третьими и четвёртыми по величине среди особо крупных образцов, добытых в этом год на месторождении. Также они являются 50-м и 51-м уникальными камнями за всю историю разработки карьера.

«Каждый из них отличается исключительной чистотой, прозрачностью и впечатляющей природной формой!» — добавил Цыбульский.

Стоит напомнить, что месяц назад на этом же месторождении был обнаружен другой выдающийся алмаз высочайшего качества. Кристалл весом 340 карат не только впечатляет своими размерами, но и обладает исключительными характеристиками, что делает его чрезвычайно ценным для рынка.