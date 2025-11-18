В Сети завирусилось видео, как девушке колют ботокс в машине, но косметолог призвала никогда так не делать

Необычная косметологическая процедура была замечена на просторах Интернета — девушке сделали её прямо в машине. Вероятно, это была инъекции ботокса. Однако такие действия могут привести серьёзным последствиям со здоровьем, рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ президент Общероссийской общественной организации потребителей «Центр защиты прав потребителей «Правоконтроль», медицинский юрист Тамара Кормишина.

Она предупредила, что прокол дермы в нестерильных условиях может привести к опасным инфекциям, вплоть до сепсиса. Кроме того, небезопасная утилизация использованных игл ставит под угрозу здоровье и сторонних граждан.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован спрос на «скротокс» — процедуру, при которой мужчины прибегают к инъекциям ботокса в половые органы для их эстетической коррекции. Скротокс улучшает состояние кожи, разглаживает морщины и регулирует потоотделение, обеспечивая эффект на 4–6 месяцев уже после первого сеанса.