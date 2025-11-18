В Турции нашли загадочный труп женщины с серёжками пропавшей россиянки

В деле о пропавшей в Турции петербурженке Ирине Киселёвой возникли новые тревожные обстоятельства, сообщает 78.ru. Местные правоохранительные органы обнаружили тело женщины с серёжками россиянки, однако её брат Валерий, специально прилетевший для участия в поисках, не опознал сестру.

Серёжки пропавшей россиянки. Фото © Telegram / 78.ru

«Нет, я к этому телу не отношусь как к моей сестре, потому что она у меня на руках, как бы, выросла, я её знаю», — заявил Валерий.

По его словам, в морге находилось тело лысой женщины ростом на девять сантиметров меньше Ирины, одетое в другую одежду, с проблемами зубов и шрамами, которых не было у пропавшей. Для точного установления личности было решено провести ДНК-тестирование, результаты которого станут известны не ранее чем через неделю. При этом родственников шокировало, как семейные серёжки оказались на незнакомке.

Ситуацию осложняет отсутствие полноценной поддержки со стороны турецких властей. Как отметил Валерий, ему прямо предложили нанять юриста, а без помощи сына, владеющего турецким языком, его бы «отфуболили». Родные задаются вопросом, не пытаются ли таким образом закрыть дело, и выражают тревогу о возможном удержании Ирины.

Ранее в Выборгском районе Ленинградской области пропали двое мужчин 28 и 27 лет. Рыбаки вышли в акваторию на серой моторной лодке с края одноимённого мыса и бесследно исчезли. Позже лодка была обнаружена перевёрнутой напротив острова Капалауто.