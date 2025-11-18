Россия и США
18 ноября, 13:53

Трёхлапого пса с дефектом взяли на службу в элитный спецназ вместо усыпления

Бартон и его тренер. Обложка © Weibo

Трёхлапая бельгийская овчарка малинуа по кличке Бартон, которую предлагали усыпить, стала полноценной служебной собакой китайского спецназа. Об этом сообщает South China Morning Post.

Щенка с врождённым дефектом сначала взяли в обычную семью, но быстро вернули в питомник из-за слишком буйного нрава. Тренер Ли Сяодун решил дать Бартону шанс, несмотря на частые травмы при тренировках.

Пёс проявил исключительные способности: сильную хватку, стрессоустойчивость и смелость при задержании. В 2021 году он стал работать при подавлении беспорядков. Особые отношения сложились между Бартоном и тренером Ли Сяодуном, который сам перенёс травму ноги и, вдохновлённый упорством пса, восстановил физическую форму.

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены собаки-мутанты с шерстью синего цвета. При этом сами животные выглядят вполне себе здоровыми. Местные предположили, что они являются потомками питомцев, которых хозяева не забрали с собой во время аварии на ЧАЭС. Однако экологи считают, что это просто чья-то шутка.

