Трёхлапого пса с дефектом взяли на службу в элитный спецназ вместо усыпления

Трёхлапая бельгийская овчарка малинуа по кличке Бартон, которую предлагали усыпить, стала полноценной служебной собакой китайского спецназа. Об этом сообщает South China Morning Post.

Щенка с врождённым дефектом сначала взяли в обычную семью, но быстро вернули в питомник из-за слишком буйного нрава. Тренер Ли Сяодун решил дать Бартону шанс, несмотря на частые травмы при тренировках.

Пёс проявил исключительные способности: сильную хватку, стрессоустойчивость и смелость при задержании. В 2021 году он стал работать при подавлении беспорядков. Особые отношения сложились между Бартоном и тренером Ли Сяодуном, который сам перенёс травму ноги и, вдохновлённый упорством пса, восстановил физическую форму.