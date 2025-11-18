Bloomberg выдал «сенсацию» о прекращении «нефтяной дружбы» Китая и России

Крупные государственные предприятия Китая якобы приняли решение временно остановить закупки российской нефти сорта ESPO, боясь попасть под санкции Запада. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Rystad Energy.

Как утверждается в публикации, в ноябре общий объём импорта нефти из России может уменьшиться на две трети. В цифровом значении поставки российского топлива сократятся на 500–800 тысяч баррелей в сутки в течение ноября. По мнению аналитиков Bloomberg, причиной решения Пекина стало решение США и Великобритании включить китайский нефтеперерабатывающий завод Shandong Yulong Petrochemical в чёрный список. Также Китай якобы испугался попасть под рикошет американских санкций в отношении российских предприятий «Роснефть» и «Лукойл».

Ранее сообщалось, что две крупные индийские нефтеперерабатывающие компании осуществили масштабную закупку сырой нефти на спотовых рынках через тендерные процедуры в рамках поиска альтернативы поставкам из РФ. Суммарный объём приобретения составил пять миллионов баррелей. Эти НПЗ уже приостановили импорт нефти из России.