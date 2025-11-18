В два миллиона рублей обошлась двум жительницам Махачкалы варка кофе над Вечным огнём

Суд в Дагестане обязал двух девушек, ранее получивших условные сроки за варку кофе над Вечным огнём, выплатить по два миллиона рублей штрафа каждую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Верховный суд республики Дагестан с участием государственного обвинителя прокуратуры региона вынес приговор в отношении двух местных жительниц. Они признаны виновными по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершённое публично)… Осуждённым назначено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей каждой», – говорится в сообщении.

Прокуратура уточнила РИА «Новости», что новое наказание в виде штрафа было назначено апелляционным определением, при этом предыдущий приговор, который был вынесен в мае, остаётся в силе. Тогда девушкам назначили год лишения свободы условно за то, что они фе над Вечным огнём у монумента Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре женщина была замечена за срыванием гирлянды из российских флагов и выбрасыванием её в мусорное ведро. Инцидент произошёл 8 ноября на улице Ратной славы. Полиция начала проверку по факту случившегося, ознакомившись с опубликованным видео.