Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 13:46

В два миллиона рублей обошлась двум жительницам Махачкалы варка кофе над Вечным огнём

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Ignatov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Ignatov

Суд в Дагестане обязал двух девушек, ранее получивших условные сроки за варку кофе над Вечным огнём, выплатить по два миллиона рублей штрафа каждую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Верховный суд республики Дагестан с участием государственного обвинителя прокуратуры региона вынес приговор в отношении двух местных жительниц. Они признаны виновными по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершённое публично)… Осуждённым назначено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей каждой», – говорится в сообщении.

Прокуратура уточнила РИА «Новости», что новое наказание в виде штрафа было назначено апелляционным определением, при этом предыдущий приговор, который был вынесен в мае, остаётся в силе. Тогда девушкам назначили год лишения свободы условно за то, что они фе над Вечным огнём у монумента Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале.

В Петербурге задержали подозреваемых в осквернении Вечного огня на Марсовом поле
В Петербурге задержали подозреваемых в осквернении Вечного огня на Марсовом поле

Ранее сообщалось, что в Краснодаре женщина была замечена за срыванием гирлянды из российских флагов и выбрасыванием её в мусорное ведро. Инцидент произошёл 8 ноября на улице Ратной славы. Полиция начала проверку по факту случившегося, ознакомившись с опубликованным видео.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar