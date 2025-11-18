В Госдуме объяснили, как научить детей правильно распоряжаться деньгами

Обучение детей основам финансовой грамотности следует начинать с раннего возраста. Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв, умение правильно распоряжаться небольшими суммами личных средств в детстве поможет избежать излишней закредитованности и жизни не по средствам в будущем.

«Важно закладывать навык управления деньгами с самого детства. Первые рубли, выданные на мороженое, детские банковские карты учат ребят обращаться с доступными им суммами. Полученный в ранние годы навык сделать так, чтобы хватило и на булочку в буфете, и на стикеры, и на оплату игрового приложения, со временем превратится в грамотное распределение своих личных финансов и управления семейным кошельком», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Инициатива по введению финансового образования в школах была продиктована растущим уровнем закредитованности населения, наблюдаемым с 2021 года. Эта стратегическая мера призвана сформировать поколение финансово подкованных, бережливых и ответственных граждан, способных избежать кризисных ситуаций, таких как ипотечные.

Семья играет здесь ключевую роль, поскольку дети часто копируют финансовое поведение своих родителей. Если ребёнок растёт в семье, где деньги тратятся бездумно, вероятно, он сам будет поступать так же. В таких случаях школьный курс финансовой грамотности становится особенно важным. Толмачёв подчеркнул важность обучения старшеклассников защите своих финансов от мошеннических действий и азартных игр.

