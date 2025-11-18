Избитых кубинцев обнаружили на границе Латвии и Белоруссии

На белорусско-латвийской границе обнаружены двое граждан Кубы с признаками жестокого избиения. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

17 ноября военнослужащие Полоцкого погранотряда нашли недалеко от латвийского пограничного заграждения мужчину и женщину — граждан Кубы. Потерпевшие сообщили, что на латвийской стороне подверглись жестокому обращению со стороны силовиков, включая избиения с применением электрошокера, после чего были принудительно вытеснены на территорию Белоруссии.

Инцидент произошёл на участке границы, где ранее уже фиксировались случаи жёсткого обращения с мигрантами. Белорусские пограничники оказали кубинцам первую медицинскую помощь. Пресс-служба подчеркнула, что документирует все случаи нарушения прав мигрантов на границе со странами ЕС.

Ранее сообщалось, что пограничники обнаружили в Браславском районе у границы с Латвией группу избитых беженцев, один из которых впоследствии скончался. Пограничники нашли двух иностранцев, которые переносили тело своего товарища. Выжившие, представившиеся гражданами Эритреи, пояснили следователям, что на латвийской территории их задержали люди в форме, которые изъяли и разбили их мобильные телефоны, после чего, затолкав в микроавтобус, истязали электрошокерами.