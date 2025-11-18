Жильцы или УК? Эксперт по ЖКХ рассказал, кто заплатит за погодные эскапады в ноябре

В условиях нестабильной ноябрьской погоды, когда температура на улице колеблется от оттепелей до заморозков, многих россиян очень волнует вопрос — кто же понесёт расходы за постоянно регулируемое отопление. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь успокоил жителей в разговоре с Life.ru: дополнительные траты на «перезапуск» системы им не грозят.

Эксперт объяснил, что система теплоснабжения — это сложный механизм, который невозможно оперативно включать и выключать. Полная остановка и повторный запуск занимают много дней и чреваты серьёзными последствиями. В трубах могут образоваться воздушные пробки, лишающие некоторые дома тепла, а также возрастает риск аварий.

Вместо полного отключения при временном потеплении специалисты не останавливают систему полностью, а лишь снижают температуру воды, которая поступает в трубы. Диспетчеры тепловых сетей, ориентируясь на прогноз погоды, заранее корректируют параметры подачи тепла. Когда на улице становится теплее, в батареи поступает менее горячая вода, а при похолодании её температуру снова повышают.

Расходы на такие регулировки не ложатся на плечи жителей в виде отдельной строки в квитанции. Эти затраты являются частью операционной деятельности теплоснабжающих организаций и уже учтены в их тарифах. Дмитрий Бондарь Общественный деятель и эксперт по ЖКХ

«Управляющая компания несёт ответственность за исправность внутридомовых сетей и должна следить, чтобы тепло доходило до каждой квартиры. Температура в жилых комнатах не должна опускаться ниже +18 °С», — объяснил Бондарь.

Индивидуальные или общедомовые приборы учёта тепла фиксируют количество фактически потреблённой энергии. Если в батареи поступала менее горячая вода, то и счётчик зафиксирует меньшее потребление, что в итоге отразится на сумме в платёжке. Таким образом, жители платят только за фактически полученное тепло.

«Резкие погодные изменения, хотя и доставляют нам дискомфорт, не должны приводить к дополнительным счетам за «перезапуск» отопления. Система настроена на гибкое регулирование, а не на аварийные остановки и запуски», — заключил эксперт по ЖКХ.

Ранее сообщалось, что московская погода продолжает нестабильно меняться. После кратковременного похолодания уже в воскресенье ожидается настоящая зима. Температура не поднимется выше нуля, осадков не прогнозируется. Юго-западный и южный ветер со скоростью 3–8 м/с усилит ощущение холода.