Вице-мэр Воронежа назвала горожан «токсичными» и «неблагодарными»

Вице-мэр Воронежа Людмила Бородина во время выступления на форуме предпринимателей заявила, что жители города проявляют «токсичность» и «неблагодарность», критикуя уборку и благоустройство.

«Покажите мне, где чище, чем в Воронеже… Даже в Москве и Питере не чище», — сказала она, отметив, что власти «выжимают всё, что можно» из бюджета и считают результаты достойными.

Бородина также назвала Воронеж «хорошо живущим» городом и посетовала, что уровень благодарности у местных жителей «совершенно другой». В пример она привела Нижний Новгород, который, по её словам, уступает Воронежу по работе коммунальных служб.

Мэр Сергей Петрин публично отреагировал на её слова. Он заявил, что горожане объективно указывают на проблемы, и подчеркнул, что «критиковать людей и сравнивать города недопустимо». Петрин отметил, что такие выражения его заместитель «больше не допустит».