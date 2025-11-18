Россия и США
18 ноября, 14:40

Аэропорт Калуги закрыли для самолётов

Обложка © Life.ru

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Губернатор Слюсарь допустил открытие ростовского аэропорта Платов до конца года

Ранее сообщалось, что с аэропортов Саратова (Гагарин) и Пензы сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. На территории Пензенской области отменены действие плана «Ковёр» и режима «Беспилотная опасность», также снят временный запрет на использование воздушного пространства.

