Аэропорт Калуги закрыли для самолётов

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с аэропортов Саратова (Гагарин) и Пензы сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. На территории Пензенской области отменены действие плана «Ковёр» и режима «Беспилотная опасность», также снят временный запрет на использование воздушного пространства.