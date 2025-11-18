Глава Google предупредил о последствиях краха «пузыря ИИ» для всех компаний

Глава Alphabet и Google Сундар Пичаи предупредил, что коллапс потенциального «пузыря» на рынке искусственного интеллекта затронет абсолютно каждую компанию. Об этом гендиректор одной из крупнейших технологических корпораций мира заявил в интервью BBC.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Google застрахована от последствий такого краха, Сундар Пичаи ответил: «Я думаю, ни одна компания не будет застрахована, включая нашу». При этом он охарактеризовал текущий рост инвестиций в сферу ИИ как чрезвычайный, признав, что в этой области присутствуют элементы иррациональности.

В то же время Пичаи уверен в революционной природе новых технологий. Он провел параллель с развитием интернета, отметив, что, несмотря на периоды избыточных инвестиций, значимость самой технологии никогда не ставилась под сомнение. По его мнению, с искусственным интеллектом произойдет то же самое — он сочетает в себе как рациональные перспективы, так и определенную долю иррационального ажиотажа.

Ранее МВД РФ предупредило россиян, что использование фотографий, сгенерированных нейросетями, для оформления паспорта может привести к отказу в выдаче документа. В МВД прокомментировали популярный в соцсетях совет использовать искусственный интеллект для создания фото на паспорт и другие документы.