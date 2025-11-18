Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 14:56

Глава Google предупредил о последствиях краха «пузыря ИИ» для всех компаний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Глава Alphabet и Google Сундар Пичаи предупредил, что коллапс потенциального «пузыря» на рынке искусственного интеллекта затронет абсолютно каждую компанию. Об этом гендиректор одной из крупнейших технологических корпораций мира заявил в интервью BBC.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Google застрахована от последствий такого краха, Сундар Пичаи ответил: «Я думаю, ни одна компания не будет застрахована, включая нашу». При этом он охарактеризовал текущий рост инвестиций в сферу ИИ как чрезвычайный, признав, что в этой области присутствуют элементы иррациональности.

В то же время Пичаи уверен в революционной природе новых технологий. Он провел параллель с развитием интернета, отметив, что, несмотря на периоды избыточных инвестиций, значимость самой технологии никогда не ставилась под сомнение. По его мнению, с искусственным интеллектом произойдет то же самое — он сочетает в себе как рациональные перспективы, так и определенную долю иррационального ажиотажа.

Нейросеть не может отпускать грехи, предупредил священник
Нейросеть не может отпускать грехи, предупредил священник

Ранее МВД РФ предупредило россиян, что использование фотографий, сгенерированных нейросетями, для оформления паспорта может привести к отказу в выдаче документа. В МВД прокомментировали популярный в соцсетях совет использовать искусственный интеллект для создания фото на паспорт и другие документы.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Новости науки
  • Искусственный интеллект
  • Google
  • Сервисы и приложения
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar