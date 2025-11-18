Россиянам предлагают платить за свадьбу и штрафовать за развод

В России могут ввести единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей за регистрацию брака. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы от партии «Единая Россия» Михаил Иванов на сессии Всемирного русского народного собора.

При этом развод он предложил штрафовать и брать с граждан за процедуру уже 40 тысяч рублей.

«Я предполагаю, что государство могло бы обеспечить (молодожёнам, — Прим. Life.ru) за вступление в брак, к примеру, 20 тысяч рублей… Любая инициатива депутатская ограничена (объёмом бюджетных средств,— Прим. Life.ru) – тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч», – сказал Иванов.

Кроме того, депутат предложил продлить период выплат на рождение ребенка до трёх лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме обсуждают законопроект об обязательном психологическом консультировании для пар перед разводом. Эксперты поддерживают идею, отмечая, что профессиональная помощь может спасти часть браков и снизить накал конфликтов, однако выражают озабоченность по поводу недостаточной квалификации многих современных психологов-медиаторов.