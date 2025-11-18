В Киберполиции назвали неприятные последствия сдачи в аренду аккаунта в соцсетях

Сдача аккаунта в соцсети в аренду может обернуться серьёзными проблемами с законом, а не заработком. Об этом предупредили в киберполиции РФ. «Арендатор» вполне может оказаться аферистом и использовать в преступных целях чужой аккаунт.

«Сдавать аккаунт в соцсети или мессенджере в аренду — плохая идея. Так вместо лёгкого заработка вы можете получить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или даже стать фигурантом уголовного дела. Почти всегда «арендатор» оказывается мошенником, а вы — его сообщником», — говорится в тексте.

Представители российской киберполиции дали рекомендации на случай, если сдача в аренду уже состоялась и стало ясно, что это мошенничество. Прежде всего, нужно срочно вернуть контроль над аккаунтом, проверить свои данные и контакты. Затем следует сохранить доказательства: переписку, номера телефонов и карты мошенников, после чего обратиться в полицию. На юридическом языке это называется «добровольный отказ от преступления» или «добровольное прекращение противоправного поведения», и оба этих обстоятельства всегда учитываются, напомнили правоохранители.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев выделил наиболее распространённые схемы мобильного мошенничества, основанные на социальной инженерии и технических уловках. По его словам, злоумышленники массово рассылают в мессенджерах провокационные сообщения наподобие «Неужели это ты на фото?» или «Посмотри, что о тебе написали!» с вредоносными APK-файлами, маскируя их под фотографии или видео, что приводит к установке шпионского ПО для полного контроля над устройством.