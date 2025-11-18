Диетолог объяснила, почему толстые россияне — это бедные россияне

Россияне, имеющие диагноз «ожирение», в среднем тратят на продукты питания меньше, чем граждане без проблем с весом. Об этом в комментарии для издания «Постньюс» сообщила диетолог-эндокринолог Анна Гончарова. Специалист указала, что в России сложилась парадоксальная ситуация, когда вредные для здоровья продукты являются более доступными по цене.

«Вредная еда в России достаточно доступная, а полезная пища стоит дороже. Экономическая целесообразность, к сожалению, работает против здорового питания», — сказала врач.

Гончарова добавила, что некоторые люди с ожирением осознанно продолжают выбирать вредные продукты, понимая весь урон, который они наносят своему организму. По её словам, для них такой выбор является способом психологического облегчения, поскольку так проще жить.

Ранее Life.ru развеял мифы о «чудодейственных свойствах» воды для похудения. Благодаря своей складчатой структуре, желудок не воспринимает воду как пищу и быстро её эвакуирует. Температура жидкости не имеет отношения к изменению массы тела, но питьё ледяной воды на холоде опасно локальным переохлаждением миндалин, что повышает уязвимость к инфекциям.