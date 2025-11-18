В России готовят три законопроекта, направленных на борьбу с лудоманией

В России разрабатывается пакет законодательных инициатив, направленных на системную борьбу с лудоманией. Об этом сообщил исполнительный директор «Центра борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков в интервью «Постньюс».

По его словам, в ближайшее время депутаты рассмотрят три ключевых законопроекта. Первый предусматривает создание реестра самоисключения, позволяющего гражданам добровольно запретить себе доступ к азартным играм.

Второй ужесточит наказания за рекламу нелегальных казино, включая деятельность стримеров, продвигающих гемблинг. Третий документ будет посвящён мерам профилактики игровой зависимости.

Комитет Госдумы по молодёжной политике поддержал инициативы. Их разработка ведётся в рамках создания национальной системы помощи людям с игровой зависимостью, что особенно актуально на фоне роста онлайн-гемблинга.

Ранее сообщалось, что профилактику лудомании и других форм зависимого поведения необходимо начинать уже в дошкольном возрасте. Комментируя подготовку Минздравом методических материалов для детей до 13 лет, эксперт отметила, что навык разумного использования цифровых устройств не может появиться внезапно в восьмом классе, а формируется постепенно с раннего детства.