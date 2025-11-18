Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 ноября, 17:03

Сотрудницы воронежской ФНС выпустили песню «Налоговый минимум»

Российские налоговики напомнили о необходимости уплатить имущественный налог в тексте песни, созданной как кавер на хит певицы Мии Бойка. Видео появилось в соцсети. Исполнительницами стали две сотрудницы налоговой инспекции из Воронежской области.

Налоговики напомнили о платежах песней. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nalog_77

Видео с названием «Налоговый минимум» уже разошлось в Сети и стало своеобразной «инструкцией», рассказывающей о способах и сроках уплаты налоговых платежей, а также о ситуациях с начислением пени и штрафов. В течение ближайших двух недель россияне ещё могут успеть выплатить НДФЛ и налог с дохода по банковским вкладам. А со 2 декабря уже будут начисляться пени, предупредили в ФНС.

Ранее сообщалось, что в России операции по выплате банками процентов в слитках по вкладу в драгметаллах больше не будут облагаться НДС. Соответствующий закон уже подписал президент страны Владимир Путин. Цель изменений — повысить привлекательность подобных вкладов для населения.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nalog_77

