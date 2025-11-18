22-летний боксёр из Ярославля попал в реанимацию после пачки суперострых чипсов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anchalee Wiangkao
Ярославский боксер был доставлен в реанимацию с химическим ожогом гортани, пищевода и желудка после употребления чипсов экстремальной остроты. О последствиях опасного перекуса рассказал Mash.
Фото © Telegram / Mash
Симптомы проявились у 22-летнего Владислава через день: у него заболело горло и опухла шея. Спустя ещё два дня состояние резко ухудшилось, добавились проблемы с дыханием, после чего он обратился за помощью.
Врачи диагностировали у спортсмена химический ожог и выявили опасное состояние — гемолиз. Анализы показали опасное состояние — гемолиз, который, по словам медиков, вызвала кислота из съеденных острых чипсов. После курса капельниц и уколов пациенту удалось стабилизировать состояние.
Ранее врач рассказала, чем опасны чипсы для организма. Эксперт-гастроэнтеролог предупреждает: гликемический индекс чипсов (70-80) приводит к скачку глюкозы в крови. Это заставляет поджелудочную железу активно вырабатывать инсулин, подвергая орган повышенной нагрузке.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.