18 ноября, 16:36

22-летний боксёр из Ярославля попал в реанимацию после пачки суперострых чипсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anchalee Wiangkao

Ярославский боксер был доставлен в реанимацию с химическим ожогом гортани, пищевода и желудка после употребления чипсов экстремальной остроты. О последствиях опасного перекуса рассказал Mash.

Фото © Telegram / Mash

Симптомы проявились у 22-летнего Владислава через день: у него заболело горло и опухла шея. Спустя ещё два дня состояние резко ухудшилось, добавились проблемы с дыханием, после чего он обратился за помощью.

Врачи диагностировали у спортсмена химический ожог и выявили опасное состояние — гемолиз. Анализы показали опасное состояние — гемолиз, который, по словам медиков, вызвала кислота из съеденных острых чипсов. После курса капельниц и уколов пациенту удалось стабилизировать состояние.

Тест: Назовите главное негативное качество, а мы скажем, на какой вкус чипсов похожа ваша душа

Ранее врач рассказала, чем опасны чипсы для организма. Эксперт-гастроэнтеролог предупреждает: гликемический индекс чипсов (70-80) приводит к скачку глюкозы в крови. Это заставляет поджелудочную железу активно вырабатывать инсулин, подвергая орган повышенной нагрузке.

