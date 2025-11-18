Киевский режим сталкивается с серьёзными трудностями на фоне масштабного коррупционного скандала и ухудшающейся оперативной обстановки в зоне боевых действий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. Деньги-то внешние. Воруют внутри, а деньги внешние. Вряд ли это внутреннее дело Украины для европейских налогоплательщиков и для американских», — отметил Песков. По его словам, деградация киевского режима является очевидной, как и динамика на фронте, которая складывается далеко не в его пользу.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал режим Зеленского «гнойником, который скоро вскроют». Он охарактеризовал действующую власть Украины как источник угрозы для европейской безопасности, допустив, что положение дел может измениться под влиянием ряда факторов. Политик отметил, что потенциал для политических преобразований есть у Запада и у самого украинского общества. При этом представитель Совбеза воздержался от конкретики, заявив, что возможные сценарии прояснятся со временем.