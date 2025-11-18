Пьяный петербуржец натравил своего питбуля на семейную пару и получил всего 15 суток

В Санкт-Петербурге мужчина получил всего 15 суток ареста за то, что натравил своего питбуля на семейную пару во время конфликта. В момент инцидента Андрей Коваленко был сильно пьян, свою вину он признал лишь частично. По его словам, собака у него «добрая и послушная» и команды «фас» вообще не знает. О случившемся рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Петербуржец натравил пса на людей. Видео © пресс-служба судов Петербурга

По данным следствия, 12 ноября пьяный Коваленко вышел гулять с собакой. У магазина ему сделали замечание мужчина и женщина за громкую матерную брань и неадекватное состояние. Нарушитель вспылил. В этот момент женщина достала телефон и начала снимать его агрессию, что ещё больше вывело из себя хозяина собаки. Обвиняемый ударил по голове женщину, после чего напал на пытавшегося её защитить спутника.

Петербуржец натравил пса на людей. Видео © Telegram / Mash на Мойке

«Затем дал команду «Взять» собаке, находящейся при нём. Собака причинила телесные повреждения посредством укуса женщине — повреждения в виде открытой раны волосистой части головы, укушенной раны левого плеча и левой голени», — рассказали в суде.

Сам Коваленко заявил, что не натравливал пса, а поводок якобы случайно выпал у него из рук, после чего питомец случайно «прикусил ногу» потерпевшей. Как рассказали свидетели, они долго не могли утихомирить и скрутить пьяного дебошира. Сейчас питбультерьер отправлен в приют, а владелец, помимо ареста, будет проходить лечение от алкоголизма.

Ранее житель подмосковного Щёлкова через суд взыскал компенсацию за физические и моральные страдания, причинённые укусом собаки. Мужчина был укушен за ногу метисом корги во время прогулки по территории садового товарищества. После инцидента пострадавший прошёл месячный курс лечения, включавший прививки от бешенства и столбняка, а также жаловался на кошмары и ухудшение здоровья.