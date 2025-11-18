В Мытищах бойцовский амстафф чуть не разорвал сиба-ину и его хозяйку

В подмосковных Мытищах бойцовский пёс без намордника напал на другую собаку и её хозяйку. Инцидент произошёл вечером 16 ноября и попал на видео, жёсткие кадры 18+ не для слабонервных публикует «Мытищи Live».

Стаффордширский терьер набросился на сиба-ину, которую выгуливала молодая девушка. На записи слышно, как пострадавшая в панике умоляла хозяйку агрессивного пса — пожилую женщину — оттащить его, но та не помогла. Собака укусила девушку в ногу, а у сиба-ину зафиксированы травмы шеи и лапы, животное доставили в ветеринарную клинику.

Хозяйка стаффордширского терьера, пенсионерка, не смогла сразу остановить атаку и отказалась предпринимать какие-либо меры, после чего вообще покинула место происшествия. Как говорят жители, эта женщина регулярно выгуливает пса без намордника возле школы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном посёлке Растуново произошёл инцидент с нападением собак на подростка и его питомца. Случай был зафиксирован на камеру, где видно, как мальчик, пытаясь защитить свою собаку, взял её на руки. В итоге у подростка диагностированы укушенные раны, ему была оказана медицинская помощь.