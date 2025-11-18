Россия и США
18 ноября, 16:00

В Рязанской области впервые объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара

Обложка © Gemini

В Рязани и Рязанской области объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара. Она впервые фиксируется в регионе, сообщается в приложении МЧС.

В экстренном предупреждении РСЧС жителям рекомендовали не подходить к окнам и при нахождении на улице как можно скорее укрыться в ближайшем здании.

Между тем, на подлёте к Москвы были сбиты два беспилотных летательных аппарата. А работа московских аэропортов (Внуково и Шереметьево) была приостановлена — в настоящее время там не вылетают и не могут совершить посадки воздушные судна.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

За три часа над Россией ПВО сбила 18 украинских БПЛА
