В Рязанской области впервые объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара

В Рязани и Рязанской области объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара. Она впервые фиксируется в регионе, сообщается в приложении МЧС.

В экстренном предупреждении РСЧС жителям рекомендовали не подходить к окнам и при нахождении на улице как можно скорее укрыться в ближайшем здании.

Между тем, на подлёте к Москвы были сбиты два беспилотных летательных аппарата. А работа московских аэропортов (Внуково и Шереметьево) была приостановлена — в настоящее время там не вылетают и не могут совершить посадки воздушные судна.