В Рязанской области впервые объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара
Обложка © Gemini
В Рязани и Рязанской области объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара. Она впервые фиксируется в регионе, сообщается в приложении МЧС.
В экстренном предупреждении РСЧС жителям рекомендовали не подходить к окнам и при нахождении на улице как можно скорее укрыться в ближайшем здании.
Между тем, на подлёте к Москвы были сбиты два беспилотных летательных аппарата. А работа московских аэропортов (Внуково и Шереметьево) была приостановлена — в настоящее время там не вылетают и не могут совершить посадки воздушные судна.
