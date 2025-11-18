Американец по ошибке провёл в тюрьме 30 лет

В США мужчина отсидел в тюрьме более 30 лет из-за допущенной судебной ошибки, всё это время он пытался доказать свою невиновность. Теперь власти должны выплатить ему денежную компенсацию в размере 19,1 миллиона долларов. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

Житель Калифорнии Дэниел Салдана в 1989 году был задержан полицией по обвинению в стрельбе, устроенной в школе города Болдуин-Парк. В день трагедии ранения получили два ученика. По словам Салдана, его даже не было на территории учебного заведения в момент ЧП. Суд принял сторону обвинения и отправил мужчину в тюрьму, где он пробыл с 1990 по 2023 годы. Салдану удалось добиться пересмотра дела в 2017 году.

Всё закончилось благополучно, и американцу удалось выиграть новое дело. Когда он вышел на свободу, то подал иск к властям Болдуин-Парка и к полицейскому Майклу Доновану, который уже находился в отставке. В итоге 56-летнему мужчине присудили компенсацию в $19,1 млн. На данный момент неизвестно, будет ли заведено дело на правоохранителя, допустившего следствие над невиновным.

