Регион
18 ноября, 19:11

В Ленобласти двое подростков украли из храма сейф с деньгами

Двое подростков украли сейф с деньгами из храма в Ленобласти. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Ленинградской области задержаны двое 15-летних подростков, похитивших сейф с деньгами из храма. Об этом сообщили правоохранительные органы Всеволожского района.

Инцидент с кражей ящика для пожертвований произошёл в деревне Хиттолово ночью 14 ноября. По данным полиции, злоумышленники проникли на территорию через забор, взломали дверь храма и похитили металлический сейф, в котором находилось 29 тысяч рублей.

Третий сообщник в это время стоял на шухере. Подростки были задержаны в кратчайшие сроки, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Как выяснилось, они вскрыли сейф, поделили деньги и потратили их, предварительно распивая спиртное. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело, а их родители привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Московской области правоохранительными органами задержаны трое мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения на частный дом в деревне Мисайлово, где проживали двое иностранцев из стран Восточной Азии. Злоумышленники в масках проникли в жилище в ночное время, где связали одного из постояльцев, а другому стали угрожать ножом, душить проводом и требовать передачи денег.

