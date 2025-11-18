В Ленобласти двое подростков украли из храма сейф с деньгами

В Ленинградской области задержаны двое 15-летних подростков, похитивших сейф с деньгами из храма. Об этом сообщили правоохранительные органы Всеволожского района.

Инцидент с кражей ящика для пожертвований произошёл в деревне Хиттолово ночью 14 ноября. По данным полиции, злоумышленники проникли на территорию через забор, взломали дверь храма и похитили металлический сейф, в котором находилось 29 тысяч рублей.

Третий сообщник в это время стоял на шухере. Подростки были задержаны в кратчайшие сроки, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Как выяснилось, они вскрыли сейф, поделили деньги и потратили их, предварительно распивая спиртное. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело, а их родители привлечены к административной ответственности.

