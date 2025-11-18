Россия и США
18 ноября, 18:13

Больше сотни подпольных косметологов-самоучек накрыли в Дагестане за неделю

Обложка © freepik

В Дагестане полиция провела рейды по салонам красоты и выявила более ста «косметологов», которые не имели ни медицинского образования, ни сертификатов о прохождении курсов. Кроме того, во многих салонах использовались подпольные препараты без лицензии, а также не было разрешений на медуслуги. Об этом пишет Mash.

Проверки затронули салоны красоты (90%) и стоматологии (10%) в Махачкале, Дербенте и Буйнакске. Всего выявлено свыше 70 нарушений законов, возбуждено 59 административных дел, подано пять исков с требованием закрыть заведение. Правоохранители напомнили о смертельной опасности косметологических препаратов, купленных для проведения процедур неофициально.

Эксперты пояснили, что коллагенотерапия в зону у глаз от морщинок может закончиться фиброзом, если препарат некачественный. А липолитики без сертификатов вызывают некроз тканей и «скатываются» в узелки под кожей. Часто подпольные косметологи принимают на дому или снимают небольшое помещение в салоне красоты. Обычно цены на их услуги гораздо ниже рыночных, а «примеры работ» в соцсетях хорошо отретушированы. Сейчас Дагестан стад негласной «столицей» пластики и косметологии для россиянок благодаря низким ценам.

Ранее в Сети завирусилось видео, как девушке колют ботокс в машине, но косметолог призвала никогда так не делать. Она предупредила, что прокол дермы в нестерильных условиях может привести к опасным инфекциям, вплоть до сепсиса. Кроме того, небезопасная утилизация использованных игл ставит под угрозу здоровье и сторонних граждан.

