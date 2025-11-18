Подразделения Вооружённых сил РФ наносят массированные удары из систем залпового огня «Град» по позициям ВСУ в Покровске. Об этом сообщает SHOT.

ВС РФ наносят удары «Градом» по окружённым ВСУ в Красноармейске. Видео © Telegram / SHOT

Военнослужащие реактивного артиллерийского дивизиона с Южного Урала участвуют в создании «кольца» окружения вокруг украинских формирований в городе. Волонтёры Народного фронта обеспечили бойцов необходимым оборудованием, включая тепловизоры, приборы ночного видения, дизельный генератор, квадрокоптер и пламегасители для автоматов.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие отразили шесть атак подразделений ВСУ, предпринятых из района Гришино в Донецкой Народной Республике. Целью украинских формировалось деблокирование их окруженной группировки в Красноармейске (Покровске). При этом отмечается, что штурмовые группы продолжают зачистку противника в Центральном микрорайоне и западной части микрорайона Горняк.