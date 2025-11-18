В десяти муниципалитетах Липецкой области объявлена угроза атаки дронов

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Измалковского, Становлянского, Долгоруковского, Елецкого, Краснинского, Данковского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Чаплыгинского районов и г. Елец», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в регионе была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. В Острогожском и Лискинском районах активированы системы оповещения, и существует вероятность непосредственного удара. Глава региона призвал жителей данных районов укрыться в помещениях и соблюдать безопасную дистанцию от окон.