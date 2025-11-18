В десяти муниципалитетах Липецкой области объявлена угроза атаки дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
В десяти муниципалитетах Липецкой области, включая город Елец, объявлена угроза атаки беспилотников. Соответствующее экстренное предупреждение распространило региональное управление МЧС.
«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Измалковского, Становлянского, Долгоруковского, Елецкого, Краснинского, Данковского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Чаплыгинского районов и г. Елец», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в регионе была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. В Острогожском и Лискинском районах активированы системы оповещения, и существует вероятность непосредственного удара. Глава региона призвал жителей данных районов укрыться в помещениях и соблюдать безопасную дистанцию от окон.
