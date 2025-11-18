В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages
В аэропорту Калуги (Грабцево) полностью отменены все ранее введённые ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщает федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево). Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с аэропортов Саратова (Гагарин) и Пензы сняты временные ограничения на выполнение авиарейсов, которые ранее были введены для обеспечения безопасности полётов. На территории Пензенской области также отменены план «Ковёр» и режим «Беспилотная опасность», а временный запрет на использование воздушного пространства полностью прекратил свое действие.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.