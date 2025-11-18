Россия и США
18 ноября, 17:52

В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

В аэропорту Калуги (Грабцево) полностью отменены все ранее введённые ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщает федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево). Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

За три часа над Россией ПВО сбила 18 украинских БПЛА

Ранее сообщалось, что с аэропортов Саратова (Гагарин) и Пензы сняты временные ограничения на выполнение авиарейсов, которые ранее были введены для обеспечения безопасности полётов. На территории Пензенской области также отменены план «Ковёр» и режим «Беспилотная опасность», а временный запрет на использование воздушного пространства полностью прекратил свое действие.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
  • Калужская область
