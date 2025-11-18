Россия и США
18 ноября, 18:22

Саудовский кронпринц пообещал Трампу увеличить инвестиции в США до $1 трлн

Обложка © ТАСС/ Evan Vucci

Саудовская Аравия планирует нарастить объём инвестиций в американскую экономику с 600 миллиардов до одного триллиона долларов. Такое заявление сделал наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«Господин президент, я уверен, что сегодня и завтра мы объявим о намерении увеличить эти 600 миллиардов почти до 1 триллиона долларов инвестиций, реальных инвестиций», — сказал саудовский наследный принц в Белом доме.

На уточняющий вопрос Трампа о том, действительно ли Эр-Рияд нарастит вложения до одного триллиона долларов, саудовский лидер ответил утвердительно.

Ранее глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о готовности страны развивать партнёрские отношения с Соединёнными Штатами. По словам сирийского политика, Вашингтон рассматривает Сирию в качестве нового регионального партнёра и выражает готовность инвестировать в её экономику.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
