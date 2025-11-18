Минтранс готовится запустить закрытые с 2022 года аэропорты

В России готовятся к восстановлению работы аэропортов, закрытых в 2022 году из-за соображений безопасности. Министр транспорта Андрей Никитин сообщил об этом на форуме «Транспортная неделя».

«Мы готовы, готовимся к этим вещам. То есть, если такие решения будут приниматься органами, <…> мы достаточно оперативно это решим. Нам бы хотелось», — приводит его комментарий ТАСС.

С 2022 года в России по-прежнему закрыты аэропорты в Белгороде, Воронежа, Курске, Липецке, Брянске, Ростове-на-Дону, Анапе и Симферополе. Восстановили рейсы только в аэропортах Краснодара, Геленджика и Элисты.

До этого губернатор Юрий Слюсарь допустил открытие ростовского аэропорта Платов до конца года. Для открытия аэропорта прилагают значительные усилия. Восстановление работы аэропорта укрепит межрегиональное сотрудничество, облегчит деловые поездки и туристические визиты.