Россиянка взяла паспорт в рот в аэропорту Турции и получила от ворот поворот на таможне

В турецкой Алании 35-летнюю россиянку из Мурманска не пропустили через паспортный контроль после того, как на камерах заметили, что она держала загранпаспорт во рту. Об этом сообщает «База».

По данным издания, женщина шла на досмотр с множеством сумок и пакетов, и в какой-то момент у неё на пол упала повязанная на талии рубашка. Чтобы освободить руки, она на секунду зажала паспорт губами и наклонилась поднять вещь. Когда подошла её очередь, сотрудники отказали в проходе.

Попытка пройти в другой очереди тоже не помогла — к тому моменту пограничники уже увидели момент на камерах. Туристку отвели на беседу и вынесли предупреждение за неуважительное обращение с государственным символом. Отдельно уточнили, что подобные правила касаются любых официальных и даже священных документов, вне зависимости от страны.