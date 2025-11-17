В Петербурге женщина прожила 39 лет без паспорта

Жительнице Петербурга подтвердили проживание в России с рождения — теперь она впервые сможет получить паспорт. Суд установил юридический факт постоянного проживания 39-летней Ольги на территории России с 1986 года. Решение даёт женщине право впервые получить паспорт гражданина РФ.

Как рассказала руководитель Объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, история Ольги оказалась нетипичной. Родилась в Хабаровске, росла в многодетной семье, школу посещала лишь частично, а после 5 класса учёбу не продолжила — занималась младшими родственниками.

В 16 лет девушка переехала в Санкт-Петербург, нигде официально не работала, в браке не состояла и никогда не выезжала за пределы России. Из документов у неё не было ничего — даже школьные записи оказались фрагментарными.

В 2025 году Ольга обратилась в суд, чтобы подтвердить своё проживание в РФ и получить паспорт. Суд проделал масштабную работу: запросил документы в регионах, установил личность через МВД, опросил отца, братьев, сестёр и других свидетелей.

Родственники подтвердили, что Ольга действительно всю жизнь проживала в России и ни разу не пересекала границу.

По итогам проверки суд признал факт её постоянного проживания с 1986 года. Теперь Ольга сможет получить паспорт, оформить СНИЛС, полис ОМС и завести личный кабинет на «Госуслугах».

В пресс-службе подчеркнули: для женщины это фактически начало полноценной официальной жизни — всё благодаря установленному судом юридическому факту.