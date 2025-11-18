Россия и США
18 ноября, 19:05

Испания выделит Украине €817 млн на вооружение и энергетику

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rob Wilson

Испания решила выделить Украине €817 млн в качестве помощи. Из этой суммы €100 млн направят на закупку вооружения у США в рамках инициативы PURL («Список приоритетных требований Украины»). Об этом 18 ноября сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Также Украина получит €200 млн на восстановление энергетического сектора, сообщает издание El Pais. В пакет помощи войдёт вооружение на сумму €300 млн.

«Сердца испанцев с вами, и наши руки тоже будут с вами, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир, <…> ЕС — семья, к которой они хотят принадлежать», сказал Санчес.

Сийярто счёл коррупцию на Украине поводом для прекращения помощи ЕС
Ранее Life.ru сообщал, что глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предложила странам ЕС выделить Украине до 0,27% их ВВП в 2026 и 2027 годах. Это составит не менее €45 миллиардов ежегодно. В письме указано, что общий объём поддержки за два года должен достигнуть €90 миллиардов, если конфликт завершится в 2026 году.

