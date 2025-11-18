Медведев и Хинштейн обсудили, как сделать Курск безопасным и культурным

Дмитрий Медведев встретился с губернатором Курской области Александром Хинштейном, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, поднятые во время недавней рабочей поездки зампреда Совбеза.

«Обсудили создание историко-культурного кластера на территории Курской крепости к 1000-летию Курска», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Также стороны договорились о поддержке проекта с помощью партии «Единая Россия» в рамках инициативы «Историческая память». Планируется, что кластер станет центром туристической и образовательной активности региона, а безопасность жителей останется приоритетом для властей.

Ранее Life.ru писал, что Александр Хинштейн потребовал увольнять чиновников с криминальным прошлым. Он отметил, что люди, привлекавшиеся к уголовной ответственности за взятки, не должны занимать государственные посты. Губернатор подчеркнул, что для таких лиц нет места в органах власти, пока они не реабилитированы.