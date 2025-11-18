Россия и США
Регион
18 ноября, 19:55

Подростки пытались пожарить пельмени на Вечном огне в Краснодарском крае

В городе Усть-Лабинск Краснодарского края подростки попытались приготовить пельмени на Вечном огне. Видеозапись инцидента широко распространилась в социальных сетях, после чего привлекла внимание правоохранительных органов.

Подростки пытались пожарить пельмени на Вечном огне. Видео © Telegram / Наш Усть-Лабинск

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности несовершеннолетних, участвовавших в инциденте, а также их родителей. По факту произошедшего проводится проверка в соответствии с действующим законодательством.

В два миллиона рублей обошлась двум жительницам Махачкалы варка кофе над Вечным огнём
Ранее Life.ru сообщал, что неизвестные лица устроили стрельбу вблизи жилого комплекса «Домашний» в Тюмени. Как сообщают местные жители, перед этим они заметили под окнами подозрительное скопление людей. Нарушители успели скрыться до прибытия полиции.

Обложка © Telegram / Наш Усть-Лабинск

