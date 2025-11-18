Подростки пытались пожарить пельмени на Вечном огне в Краснодарском крае
В городе Усть-Лабинск Краснодарского края подростки попытались приготовить пельмени на Вечном огне. Видеозапись инцидента широко распространилась в социальных сетях, после чего привлекла внимание правоохранительных органов.
Подростки пытались пожарить пельмени на Вечном огне. Видео © Telegram / Наш Усть-Лабинск
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности несовершеннолетних, участвовавших в инциденте, а также их родителей. По факту произошедшего проводится проверка в соответствии с действующим законодательством.
