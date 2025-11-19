Россия и США
18 ноября, 21:35

Юрий Куклачёв назвал фейком сообщение о завершении карьеры

Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Юрий Куклачев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв опроверг слухи о завершении карьеры, назвав это очередным фейком. Он заявил, что его команда работает над подготовкой «большой программы по созданию нового шоу с кошками». Скоро он отправится на гастроли со спектаклем «Самый добрый клоун» в Сибирь.

«Появился очередной фейк. Корреспондент <...> написал такое, что не соответствует действительности. Дело в том, что я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми», приводит слова дрессировщика ТАСС.

Куклачёв продолжает активно работать. Он подчеркнул, что команда создаёт новые спектакли и готовит масштабное шоу с кошками. По словам дрессировщика, они скоро поедут в Сибирь, чтобы радовать зрителей спектаклем «Самый добрый клоун». Он выразил уверенность, что доброта спасёт мир.

Ранее СМИ сообщили, что Куклачёв якобы объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. В материале говорилось, что артист якобы больше не может выступать.

