18 ноября, 08:06

Юрий Куклачёв объяснил, почему завершил профессиональную карьеру

Юрий Куклачёв. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Народный артист России Юрий Куклачёв признался, что больше не может выходить на сцену из-за проблем со здоровьем. Знаменитый дрессировщик подчеркнул, что завершил профессиональную карьеру и зарабатывает исключительно за счёт продажи книг.

«Сейчас я живу только за счёт книг, потому что у меня уже всё, я выступать не могу — здоровье не позволяет», — заявил Куклачёв изданию «Абзац».

Он добавил, что подготовил к изданиям научную работу, собрал упражнения и теперь хочет обучать системе Станиславского. Артист отметил, что его книги вызывают ажиотаж и раскупаются в первые же дни после поступления в продажу.

Напомним, в минувшем году Юрий Куклачёв оказался в больнице в тяжёлом состоянии, у него случился обширный инфаркт. Во время операции у дрессировщика останавливалось сердце. Артиста удалось спасти, однако ему установили кардиостимулятор. Позже Куклачёв вернулся к спектаклям в Театре кошек, однако вновь был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

