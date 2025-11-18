Юрий Куклачёв объяснил, почему завершил профессиональную карьеру

Народный артист России Юрий Куклачёв признался, что больше не может выходить на сцену из-за проблем со здоровьем. Знаменитый дрессировщик подчеркнул, что завершил профессиональную карьеру и зарабатывает исключительно за счёт продажи книг.

«Сейчас я живу только за счёт книг, потому что у меня уже всё, я выступать не могу — здоровье не позволяет», — заявил Куклачёв изданию «Абзац».

Он добавил, что подготовил к изданиям научную работу, собрал упражнения и теперь хочет обучать системе Станиславского. Артист отметил, что его книги вызывают ажиотаж и раскупаются в первые же дни после поступления в продажу.