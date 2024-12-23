«Всё могло закончиться»: Хирург рассказал, как три раза вытаскивал Куклачёва с того света
Хирург Почивалин рассказал, как спас жизнь Юрию Куклачёву
Юрий Куклачёв. Обложка © SHOT
Весной этого года знаменитый российский дрессировщик Юрий Куклачёв попал в реанимацию с инфарктом. Заслуженного артиста РСФСР увезли в больницу прямо со сцены. Дежуривший в тот день хирург Роман Почивалин проявил высочайшего уровня профессионализм и смог спасти звезду цирковой арены.
О ходе операции он рассказал в интервью kp.ru. Медик признался, что вытаскивать Куклачёва с того света пришлось трижды. Однако, по его словам, сам артист тоже достойно справлялся с болью при инфаркте. Также хирург отметил, что из-за грима на лице дрессировщика ему было сложно оценить бледность кожи.
«Но было не просто — инструменты не проходили, атеросклеротические бляшки… Три раза были критические моменты, когда все могло закончиться: давление падало, сердце начинало хуже сокращаться», — рассказал врач.
Ранее Life.ru сообщал, что Юрия Куклачёва прооперировали в Москве, в частности, артисту установили кардиостимулятор. Это произошло после обширного инфаркта, который был у него диагностирован в апреле текущего года. Позже дрессировщик вернулся к спектаклям в Театре кошек. Однако в ноябре Юрий Куклачёв был вновь госпитализирован из-за проблем с сердцем.