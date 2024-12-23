«Всё могло закончиться»: Хирург рассказал, как три раза вытаскивал Куклачёва с того света

Весной этого года знаменитый российский дрессировщик Юрий Куклачёв попал в реанимацию с инфарктом. Заслуженного артиста РСФСР увезли в больницу прямо со сцены. Дежуривший в тот день хирург Роман Почивалин проявил высочайшего уровня профессионализм и смог спасти звезду цирковой арены.

О ходе операции он рассказал в интервью kp.ru. Медик признался, что вытаскивать Куклачёва с того света пришлось трижды. Однако, по его словам, сам артист тоже достойно справлялся с болью при инфаркте. Также хирург отметил, что из-за грима на лице дрессировщика ему было сложно оценить бледность кожи.