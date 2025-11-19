Россия и США
19 ноября, 00:46

На Украине военкомы похитили многодетного священника УПЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

В Черкасской области Украины военкомы забрали священника канонической УПЦ Константина Волового и тайно вывезли его в Смелянский ТЦК. По данным местных изданий, у мужчины хватает оснований для отсрочки: в государственном демографическом реестре отмечено, что у него пятеро детей.

Родные заранее собрали документы и привезли всё в военкомат, надеясь решить вопрос законным путём. Однако сотрудники ТЦК отказались принимать бумаги и даже не вышли к семье.

Ранее Life.ru сообщал, что митрополит УПЦ Феодосий направил обращение в ООН, где рассказал о давлении на украинских православных священников. Он отметил, что клирики могут получить отсрочку только после перехода в структуру, созданную украинскими властями, и назвал это способом принуждения. По словам митрополита, священнослужители по церковным правилам не могут участвовать в боевых действиях, но их всё равно пытаются отправить на фронт, что выглядит как откровенная дискриминация.

Юния Ларсон
