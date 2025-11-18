Управления войск беспилотных систем включили в состав ВС РФ на СВО

Новые управления войск беспилотных систем включили в состав российских военных группировок, задействованных в зоне специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило об этом.

В ведомстве отметили, что министр обороны Андрей Белоусов проверял выполнение боевых задач группировкой «Восток». Начальник управления войск беспилотных систем «Востока» доложил, что сформированные в этом году подразделения оказывают помощь в разведке и огневом поражении противника.

Напомним, 12 ноября в Армии России завершили формирование нового рода войск беспилотных систем. Тогда определили структуру, назначили командование и создали штатные полки с органами военного управления на всех уровнях.