Дед Мороз зажёг первую новогоднюю ель страны в своей вотчине в Великом Устюге

В сказочной резиденции под Великим Устюгом Дед Мороз дал старт зимним торжествам и включил праздничные огни на первой новогодней ели России. Церемонию приурочили ко дню рождения волшебника, а зрители могли наблюдать за происходящим в прямом эфире.

Во время запуска огней хозяин вотчины обратился к гостям и зрителям, напомнив о семейном тепле и маленьких светлых моментах, которые каждый хранит в душе. Он предложил вместе произнести знакомые слова «ёлочка, гори!», после чего ель вспыхнула разноцветными огнями и фейерверком. По словам Деда Мороза, этот момент открывает череду зимних праздников, а каждый, кто заранее украсит дом и загадает желание, получит шанс на своё маленькое чудо.