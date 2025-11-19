Россия и США
Регион
19 ноября, 02:10

Дед Мороз зажёг первую новогоднюю ель страны в своей вотчине в Великом Устюге

Обложка © Telegram / Филимонов LIVE

В сказочной резиденции под Великим Устюгом Дед Мороз дал старт зимним торжествам и включил праздничные огни на первой новогодней ели России. Церемонию приурочили ко дню рождения волшебника, а зрители могли наблюдать за происходящим в прямом эфире.

Во время запуска огней хозяин вотчины обратился к гостям и зрителям, напомнив о семейном тепле и маленьких светлых моментах, которые каждый хранит в душе. Он предложил вместе произнести знакомые слова «ёлочка, гори!», после чего ель вспыхнула разноцветными огнями и фейерверком. По словам Деда Мороза, этот момент открывает череду зимних праздников, а каждый, кто заранее украсит дом и загадает желание, получит шанс на своё маленькое чудо.

Поезд Деда Мороза 2025–2026: расписание, билеты и как попасть на новогодний экспресс

Ранее Life.ru рассказывал, что парки Подмосковья начнут зимний сезон с первого декабря. Там уже готовят катки, уютные точки проката, ледовые шоу, матчи и насыщенную программу для гостей.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

    avatar