Палата представителей США одобрила публикацию всех материалов дела Эпштейна

Палата представителей США одобрила законопроект, требующий от Минюста рассекретить материалы расследования по делу обвинённого в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна за 30 дней. Билль представила межпартийная группа конгрессменов, собравшая 218 подписей.

«Акт о прозрачности файлов Эпштейна» внесли республиканец Томас Мэсси и демократ Ро Ханна. Его поддержали 427 членов палаты, против проголосовал только республиканец Клей Хиггинс, а пять человек воздержались.

Теперь законопроект направят в Сенат. Если верхняя палата Конгресса одобрит его, документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу, который ранее заявил о готовности подписать такой законопроект.

Ранее в США заявили, что Трамп в панике из-за предстоящей публикации файлов Эпштейна, поскольку в них фигурирует и его имя. По информации сенатора Томаса Масси, в документах есть ещё 20 известных персон. Кроме того, в одной из личных переписок финансиста нашли компрометирующие материалы, касающихся действующего президента США.