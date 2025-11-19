Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 22:06

Ермак полетел в Лондон к Залужному после отмены переговоров с Уикоффом в Турции

Андрей Ермак. Обложка © kmu.gov.ua

Андрей Ермак. Обложка © kmu.gov.ua

Переговоры между спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Турции отменили. Об этом сообщил корреспондент журнала The Economist Оливер Кэрролл.

«Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече», — написал он в соцсети X.

Андрей Ермак теперь отправился в Лондон для встречи с экс-главнокомандующим ВСУ, а сейчас послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Украинское издание «Бабель» сообщило об этом со ссылкой на источники.

Поездка происходит на фоне призывов в Верховной раде отправить Ермака в отставку из-за коррупционного скандала. Депутат Рады Ярослав Железняк предположил, что Ермак может предложить Залужному пост главы офиса Зеленского или премьер-министра Украины.

Шарий: Умеров готов дать показания ФБР на Зеленского и Ермака
Шарий: Умеров готов дать показания ФБР на Зеленского и Ермака

Как сообщал Life.ru, Владимир Зеленский может уволить Ермака уже в четверг, 20 ноября. Возможной кандидатурой на пост главы Офиса президента Украины рассматривают экс-посла в США Оксану Маркарову.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar