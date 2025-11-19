Ермак полетел в Лондон к Залужному после отмены переговоров с Уикоффом в Турции

Переговоры между спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Турции отменили. Об этом сообщил корреспондент журнала The Economist Оливер Кэрролл.

«Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече», — написал он в соцсети X.

Андрей Ермак теперь отправился в Лондон для встречи с экс-главнокомандующим ВСУ, а сейчас послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Украинское издание «Бабель» сообщило об этом со ссылкой на источники.

Поездка происходит на фоне призывов в Верховной раде отправить Ермака в отставку из-за коррупционного скандала. Депутат Рады Ярослав Железняк предположил, что Ермак может предложить Залужному пост главы офиса Зеленского или премьер-министра Украины.

Как сообщал Life.ru, Владимир Зеленский может уволить Ермака уже в четверг, 20 ноября. Возможной кандидатурой на пост главы Офиса президента Украины рассматривают экс-посла в США Оксану Маркарову.