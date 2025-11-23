Продавец оставил многодетную мать без квартиры по схеме «эффект Долиной»

Многодетная мать из Красноярска осталась без квартиры из-за владельца, который сначала согласился на сделку, а затем заявил о мошенничестве. Женщина стала жертвой схемы, известной как «эффект Ларисы Долиной», сообщает Telegram-канал SHOT.









53-летняя Татьяна купила квартиру летом за пять миллионов рублей у мужчины, проживающего в Москве. Сделка казалась прозрачной: владелец предоставил все необходимые документы. За делом следил сын Татьяны, он работал как риелтор.

Однако вскоре после продажи бывший хозяин передумал выписываться и подал в суд с просьбой отменить сделку. Он заявил, что стал жертвой мошенников и передал им деньги. Также он отметил, что «не осознавал, что делает», и не хотел продавать квартиру.

В результате многодетная мама не только потеряла деньги, но и осталась без нового жилья. Она вынуждена жить в доме старого фонда и продолжает выплачивать кредит за квартиру, которую уже не имеет.

Эксперт по недвижимости Константин Апрелев назвал эту ситуацию «эффектом Долиной». Он отметил, что более трёх тысяч семей в России стали жертвами подобных схем только в этом году.

Ранее Life.ru сообщал, что россиян предлагают проверять у психиатра перед продажей квартир из-за «эффекта Долиной». Авторы инициативы пояснили, что пока не существует инструмента, который на 100% мог бы говорить о связи продавца с мошенниками. Но в итоге практически после всех сделок с таким продавцом договор аннулируют.