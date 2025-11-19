Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 23:52

Рейтинг Трампа упал до минимального показателя за второй срок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 38%, что является самым низким показателем за второй срок. Это следует из совместного опроса агентства Reuters и службы Ipsos, проведённого 14-17 ноября.

60% респондентов не поддержали американского лидера. Остальные участники опроса не определились с ответом. В исследование приняли участие 1017 совершеннолетних американцев.

До настоящего времени рейтинг главы США в течение второго президентского срока не опускался ниже 40%. Среди причин снижения рейтинга отмечается недовольство граждан ростом цен и ходом расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в преступлениях против несовершеннолетних.

Конгресс одобрил закон о публикации всех материалов дела Эпштейна
Конгресс одобрил закон о публикации всех материалов дела Эпштейна

Ранее сообщалось, что одобрение иммиграционной политики Трампа в США упало на 7%, политики по безработице на 20%, а действий по борьбе с инфляцией на 33%. При этом поддержка решений президента в вопросах национальной безопасности снизилась лишь незначительно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar