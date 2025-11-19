Россия и США
18 ноября, 23:19

Конгресс одобрил закон о публикации всех материалов дела Эпштейна

Сенат США заочно принял законопроект о публикации документов по делу Эпштейна

Сенат США заочно одобрил законопроект, предусматривающий обнародование документов по делу о секс-торговле, связанному с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом заявил председатель заседания, заместитель главы республиканской фракции Джон Баррассо.

Решение было принято без возражений в соответствии с процедурой, предложенной лидером демократического меньшинства Чаком Шумером. Данная процедура позволяет принять документ сразу после его поступления в Сенат без проведения традиционных чтений и дебатов.

Ранее в США заявили, что Трамп в панике из-за предстоящей публикации файлов Эпштейна, поскольку в них фигурирует и его имя. По информации сенатора Томаса Масси, в документах есть ещё 20 известных персон. Кроме того, в одной из личных переписок финансиста нашли компрометирующие материалы, касающихся действующего президента США. Законопроект об их публикации практически единогласно прошёл заседание Палаты представителей.

