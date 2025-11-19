Россия и США
Бельгийские тиктокеры повесили свой портрет рядом с «Джокондой» в Лувре

Два бельгийских тиктокера обошли охрану в парижском Лувре и повесили свой портрет в зале, где выставлена «Джоконда» Леонардо да Винчи. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Тиктокеры повесили свой портрет рядом с «Джокондой» в Лувре. Видео © TikTok / neal_senne

«Несмотря на якобы усиленные меры безопасности в Лувре, два бельгийских тиктокера сумели повесить свою картину в зале Моны Лизы, пройдя через охрану со складной рамой и свёрнутым холстом», — говорится в материале.

Тиктокеры Нил и Сенне собрали раму для портрета из конструктора Lego. Они пронесли изображение в зал с «Джокондой» в свёрнутом виде. Охрана и посетители не оказали никакого сопротивления.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Париже произошла попытка ограбления бутика люксового бренда Chanel. Злоумышленники с длинноствольным оружием и полицейскими нарукавными повязками пытались протаранить вход в магазин на скутерах. Сотрудник службы безопасности вовремя активировал защитную металлическую решётку, что предотвратило проникновение грабителей внутрь торгового зала.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

