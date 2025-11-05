Один из грабителей Лувра выдал на допросе заказчика-иностранца

Во Франции один из обвиняемых в ограблении Лувра сообщил на допросе, что заказчиком преступления якобы выступал иностранец. По данным газеты Le Parisien, преступник не назвал имени, но заявил, что тот находится за рубежом.

Ещё один обвиняемый по данному делу тоже подтвердил, что банда действовала по указке некого куратора, который состоит в криминальной группировке. Как отмечается в публикации, исполнители действительно не понимали ценности похищенных вещей и мало знали Лувр, видимо, их использовали в качестве «шестерёнок в сложном механизме ограбления».

Так, один из преступников сообщил, что вообще не знал о значимости Лувра. По его словам, он просто залез в «здание рядом со стеклянной пирамидой». Одним из грабителей, по данным газеты, был блогер, известный в Сети под псевдонимом Doudou Cross Bitume и выполняющий трюки на мотоцикле. Мужчина уже грабил ювелирный магазин и привлекался к ответственности. Сейчас фигурантами дела называются четыре человека. По версии следствия, двое залезли в Лувр, а остальные караулили под окнами на мотороллере.

Напомним, 19 октября в Лувре произошло ограбление. Из музея были похищены девять ценных ювелирных изделий, включая тиары, серьги, броши и ожерелья, некогда принадлежавшие монархам. Общая стоимость украденного оценивается примерно в 88 миллионов евро. Часть добычи, в том числе корона императрицы Евгении, была обнаружена неподалёку от музея вскоре после инцидента. Позднее были задержаны подозреваемые. Стало известно, что злоумышленники пытались реализовать украденное через израильскую охранную фирму CGI Group.