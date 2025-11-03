Провокационная надпись об ограблении Лувра засветилась на высотке в Екатеринбурге

На фасаде одного из екатеринбургских небоскрёбов появилась световая надпись, обыгрывающая громкое ограбление парижского Лувра. Об этом сообщили журналисты URA.RU .

Напомним, что 19 октября в Лувре произошло ограбление. Из музея были похищены девять ценных ювелирных изделий, включая тиары, серьги, броши и ожерелья, некогда принадлежавшие монархам. Общая стоимость украденного оценивается примерно в 88 миллионов евро. Часть добычи, в том числе корона императрицы Евгении, была обнаружена неподалёку от музея вскоре после инцидента. Позднее были задержаны подозреваемые. Стало известно, что злоумышленники пытались реализовать украденное через израильскую охранную фирму CGI Group.