Провокационная надпись об ограблении Лувра засветилась на высотке в Екатеринбурге
Обложка © ТАСС / ZUMA
На фасаде одного из екатеринбургских небоскрёбов появилась световая надпись, обыгрывающая громкое ограбление парижского Лувра. Об этом сообщили журналисты URA.RU.
«В Париже крадут драгоценности. В нашем Лувре их продают!!!» — гласит надпись.
Напомним, что 19 октября в Лувре произошло ограбление. Из музея были похищены девять ценных ювелирных изделий, включая тиары, серьги, броши и ожерелья, некогда принадлежавшие монархам. Общая стоимость украденного оценивается примерно в 88 миллионов евро. Часть добычи, в том числе корона императрицы Евгении, была обнаружена неподалёку от музея вскоре после инцидента. Позднее были задержаны подозреваемые. Стало известно, что злоумышленники пытались реализовать украденное через израильскую охранную фирму CGI Group.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.